دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حكمت محكمة في إمارة دبي بالإعدام على مواطنة إسرائيلية بسبب ضبط 500 غراما من مادة الكوكايين المخدرة في الشقة التي تسكن بها في الإمارات، وقد قررت السيدة التي قال الإعلام الإسرائيلي إن اسمها فداء كيوان وتبلغ من العمر 43 عاما، تقديم استئناف ضد هذا الحكم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن القضية: "نحن مطلعون على القضية ونتعامل معها عبر الخدمات القنصلية وعبر ممثلينا في الإمارات"، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت الصحافة الإسرائيلي أن كيوان التي تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي حاءت إلى الإمارات قبل عام للعمل، وتم اعتقالها بعد أسبوع من ذلك بعد أن ضبطت الشرطة مادة الكوكايين في شقتها، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن كيوان نفت أن تكون المخدرات لها.

وحاولت CNN التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للحصول على تعليق.

ومن النادر تطبيق عقوبة الإعدام في الإمارات، وقال المحامي الإسرائيلي المختص بالقانون الإماراتي، والذي لا علاقة له بالقضية لـCNN، زيف أغمون، إنه يتوقع أن تخفف الإمارات العقوبة وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقية حول الإبعاد بين إسرائيل وأبوظبي.

وكانت قد أقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين ضمن ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" التي وُقعت عام 2020 ما أدى لارتفاع بأعداد الزوار الإسرائيليين إلى الإمارات.

وكشف أغمون لـCNN عن وجود ارتفاع بالقضايا الجنائية ضد المواطنين الإسرائيليين في الإمارات، وقال عن ذلك: "لقد لاحظ مكتبنا في دبي ازديادا بالقضايا الجنائية التي ينخرط بها مواطنون إسرائيليون"، وأضاف قائلا: "يجب على المواطنين الإسرائيليين أن يعرفوا أن السلطات في دبي تعامل قضايا المخدرات بجدية"، حسب قوله.