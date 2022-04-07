تفاعل على تصريحات عائض القرني عن محمد بن سلمان.. وموقف "جاب العيد" تعرض بعده لشتم "يكفيه 25 سنة"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات أدلى بها الداعية السعودي، عائض القرني، والتي تطرق فيها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان و"السعودية العظمى" بالإضافة إلى استذكاره لموقف "جاب العيد" فيه تعرض بسببه لشتم والسب بما يكفيه 25 سنة.

جاء ذلك في مقابلة أدلى بها القرني على قناة السعودية الرسمية مع سامي الجابر، حيث قال: "أنا جب العيد أنا ما دريت بالأبعاد أظن حينها الهلال راح إلى سيدني فقلت على السعوديين كلهم فتوى سرعية ما شاء الله وقلت إن الذي يشجع فريقا غير فريق وطني وفين دينه الإسلامي وعلى نحو ذلك ودخلت الدين أبشرك ولا أدري بالأبعاد.."

وتابع قائلا: "إذا أنا دخلت عش دبابير انفك علي من لا يشجع الفريق مثلا الهلال أو كذا وجاني من السب والشتم يكفيني 25 سنة فتبت بعدها الآن ادعو من بعيد لأن بعض التفاصيل لا تفهم يعني".

وعن ولي العهد السعودي قال القرني: "انا أتيت لسمو الأمير محمد بن سلمان بدعوة أنا اراه في الإعلام من قبل وأشوف النشاط لكن أول مرة أجلس معه، جلس بحميمية وبصراحة وبوضوح معي أذكر ذلك الوقت تحدث عن صلح الحديبية مع الرسول صل الله عليه وسلم واستحضر السيرة والتاريخ الحقيقة بهرني.."

وأضاف: "الله يعلم أنه من أكثر الشخصيات في العالم التي بهرتني في حياتي حفظا استحضارا ذاكرة أرقام في الزراعة في الاقتصاد في العسكرية في العلم في الثقافة من مدرسة سلمان.. خرجت منبهر من ذلك اللقاء الذي استمر يمكن ساعة ونصف.."

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