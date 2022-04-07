إلهان عمر: لا سبب لعدم فرض عقوبات على محمد بن سلمان إن كانت أمريكا تدعم حقوق الإنسان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات أدلى بها الداعية السعودي، عائض القرني، والتي تطرق فيها لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان و"السعودية العظمى" بالإضافة إلى استذكاره لموقف "جاب العيد" فيه تعرض بسببه لشتم والسب بما يكفيه 25 سنة.

#ذات | د. عائض القرني: جبت العيد مع الجمهور الرياضي وجاني من السب والشتم ما يكفيني 25 سنة. #ذات_عايض_القرني #قناة_السعودية @Dr_alqarnee @SamiAlJaber @stvThat https://t.co/TfSLtGqUk6

جاء ذلك في مقابلة أدلى بها القرني على قناة السعودية الرسمية مع سامي الجابر، حيث قال: "أنا جب العيد أنا ما دريت بالأبعاد أظن حينها الهلال راح إلى سيدني فقلت على السعوديين كلهم فتوى سرعية ما شاء الله وقلت إن الذي يشجع فريقا غير فريق وطني وفين دينه الإسلامي وعلى نحو ذلك ودخلت الدين أبشرك ولا أدري بالأبعاد.."

#ذات | د. عائض القرني: سمو الأمير #محمد_بن_سلمان من أكثر الشخصيات العالمية التي أبهرتني.. وهو من زعماء العالم المؤثرين. #محمد_بن_سلمان_الاعلى_شعبية #ذات_عايض_القرني #قناة_السعودية @Dr_alqarnee @SamiAlJaber @stvThat https://t.co/yaaqZzKcyu

وتابع قائلا: "إذا أنا دخلت عش دبابير انفك علي من لا يشجع الفريق مثلا الهلال أو كذا وجاني من السب والشتم يكفيني 25 سنة فتبت بعدها الآن ادعو من بعيد لأن بعض التفاصيل لا تفهم يعني".

#ذات | د. عائض القرني: لم أرى عالمًا من الأحياء مثل #ابن_باز.. فقد جمع رحمه الله بين ميم الحلم وميم العلم وميم الكرم. #ذات_عايض_القرني #قناة_السعودية @Dr_alqarnee @SamiAlJaber @stvThat https://t.co/jkVNx84k27

وعن ولي العهد السعودي قال القرني: "انا أتيت لسمو الأمير محمد بن سلمان بدعوة أنا اراه في الإعلام من قبل وأشوف النشاط لكن أول مرة أجلس معه، جلس بحميمية وبصراحة وبوضوح معي أذكر ذلك الوقت تحدث عن صلح الحديبية مع الرسول صل الله عليه وسلم واستحضر السيرة والتاريخ الحقيقة بهرني.."

#ذات | د. عائض القرني عن الخوارج: "لا بملك ظفروا ولا عدو كسروا ولا بحق نصروا". #ذات_عايض_القرني #قناة_السعودية @Dr_alqarnee @SamiAlJaber @stvThat https://t.co/F2CXbbr0jS

وأضاف: "الله يعلم أنه من أكثر الشخصيات في العالم التي بهرتني في حياتي حفظا استحضارا ذاكرة أرقام في الزراعة في الاقتصاد في العسكرية في العلم في الثقافة من مدرسة سلمان.. خرجت منبهر من ذلك اللقاء الذي استمر يمكن ساعة ونصف.."