أول تعليق من خديجة جنكيز بعد إعلان تركيا رسميا نقل قضية خاشقجي للسعودية: كلنا نعلم من هو المذنب

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
خديجة جنكيز لـCNN: أشعر بأنني أناضل بمفردي من أجل تحقيق العدالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، والتي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، عندما قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018 على إعلان القضاء التركي رسميا نقل القضية إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت جنكيز في تغريدة على صفحتها بتويتر: "كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد. ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك.."

وتابعت قائلة: "كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، الخميس أن "القضاء التركي قرر، الخميس، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية."

وتابعت الوكالة: "صدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيّب عنها المتهمون الـ 26".

وأضافت: "حضر الجلسة محامون من نقابة المحامين في إسطنبول، ممثلين عن المتهمين، إضافة إلى خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ومحاميها.. وأعلنت المحكمة قرارها خلال الجلسة بالتوقف عن مواصلة النظر في القضية، وإحالتها للسلطات القضائية السعودية".

قد يهمك أيضاً

تحويل قضية مقتل خاشقجي للسعودية.. العفو الدولية تعلق على طلب الادعاء التركي

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.