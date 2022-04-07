هجوم على "بار" في تل أبيب يسفر عن قتلى وجرحى في حالة حرجة

الشرق الأوسط
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هجوم على "بار" في تل أبيب يسفر عن قتلى وجرحى في حالة حرجة
Credit: JACK GUEZ / Contributor

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل شخصان على الأقل وأُصيب 8 آخرون بحادثة إطلاق نار في تل أبيب، وفقا للمتحدث باسم مستشفى إشيتوف، الذي تم علاج الجرحى فيه الخميس.

وقال المستشفى إن المصابين الأربعة أجروا عمليات جراحية، وتتراوح حالاتهم بين الخطرة والحرجة.

ووُصفت حالة مصابين آخرين بأنها تتراوح بين المتوسطة والخطرة في حين كانت إصابتي شخصين آخرين خفيفة.

قال قائد في الشرطة إن الهجوم استهدف "بار" في شارع "Dizengoff" في قلب المدينة، وأشار إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الهجوم قد نُفذ من جانب أكثر من مسلح، ولفت إلى أن عملية المطاردة مستمرة.

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