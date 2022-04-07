تركيا تنفي تعيين سفير في مصر: سنتخذ خطوات جديدة نحو التطبيع خلال أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في نفي للأنباء التي ترددت عن أن تركيا اتخذت قرارا بتعيين سفير لها في مصر، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن تركيا "ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع مصر"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف تشاووش أوغلو: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص". وتابع قائلا: "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال".

وأوضح أن "القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا"، مضيفا: "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".