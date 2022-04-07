بعد إعلانه من قبل منصور هادي وتعليق محمد بن سلمان.. من هم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟

الشرق الأوسط
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ولي العهد السعودي يعلق على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونقل كامل صلاحياته إليه وإعفاء نائبه، علي محسن الأحمر من منصبه كنائب للرئيس اليمني.

ووفقا للبيان الذي أصدره عبدربه منصور هادي، يرأس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

(1) سلطان علي العرادة.

(2) طارق محمد صالح.

(3) عبد الرحمن أبو زرعة.

(4) عبدالله العليمي باوزير.

(5) عثمان حسين مجلي.

(6) عيدروس قاسم الزبيدي.

(7) فرج سالمين البحسني.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وعبر عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية.

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