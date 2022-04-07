دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ونقل كامل صلاحياته إليه وإعفاء نائبه، علي محسن الأحمر من منصبه كنائب للرئيس اليمني.

سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس معبرا سموه عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في #اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية متأملاً سموه بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة منوها بما لمسه من عزم وتفائل الجميع. https://t.co/Eo8Sy9nyXQ

ووفقا للبيان الذي أصدره عبدربه منصور هادي، يرأس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

(1) سلطان علي العرادة.

(2) طارق محمد صالح.

(3) عبد الرحمن أبو زرعة.

(4) عبدالله العليمي باوزير.

(5) عثمان حسين مجلي.

(6) عيدروس قاسم الزبيدي.

(7) فرج سالمين البحسني.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وعبر عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية.