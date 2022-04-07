من اليمن وسوريا إلى صفقة طائرات F-35.. إلى أين تتجه سياسة الإمارات الخارجية؟

كاميرا CNN تقف على خط المواجهة بساحة المعركة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، عن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي في خطوة رحب بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أعضاء المجلس.

ووفقا للبيان الذي نشره عبدربه منصور هادي، تتمثل اختصاصات المجلس بما يلي:

إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها. تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية. اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية. تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن. تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

ولفت هادي في بيانه إلى أنه يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية: