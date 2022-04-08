القاهرة، مصر (CNN) -- قال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، إنه خلال سير القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء ماربولس بكرموز الإسكندرية، بطريق كورنيش النيل بمحافظة الإسكندرية، تعرض لاعتداء من شخص مجهول بآلة حادة في الرقبة، وتم نقله للمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله المستشفى.

وأعرب "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، عن حزنه لواقعة مقتل القمص، قائلًا :"تلقينا الخبر بمزيد من الألم والانزعاج"، ووصفه "إبراهيم"، بأنه حادث غادر ومؤلم وصادم.

وأكد "إبراهيم"، أنه ليست هناك تفاصيل حول أسباب الحادث، والأمر متروك لجهات التحقيق، ونحن نثق في تعامل الأجهزة المعنية مع الحادث أن يكون جاد وعلى مستوى الواقعة.

وأشار موسى إبراهيم، إلى أنه سيتم إقامة صلوات الجنازة على القمص الراحل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وبعد الجنازة سيتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت في وقت متأخر أمس، تعرض القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قبل شخص مجهول، نُقل على إثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن توفي عقب وصوله المستشفى.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل وجاري التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث.

وسبق أن أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، رسالة تعزية للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، في انتقال الأب القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول في كرموز التابعة للقطاع.

وكما نعت الطائفةُ الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، وفاة القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز الإسكندرية، بعد جريمة اعتداء وحشية.