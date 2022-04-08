البحرين تعلق على "هجوم تل أبيب" وتوجه رسالة للحكومة الإسرائيلية

المشاهد الأولى بعد إطلاق النار في تل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها على الحادثة، دانت الخارجية البحرينية عملية إطلاق النارفي تل أبيب والتي أدت لمقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين، واصفة الحادث بـ"الإرهابي".

وقالت الخارجية البحرينية في بيانها: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الارهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين"، حسب تعبيرها.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها لذوي الضحايا وللحكومة الإسرائيلية وتمنت الشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا جراء الهجوم.

وأكدت المنامة موقفها "الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته"، حسب قولها.

ووقعت مملكة البحرين اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في عام 2020 ضمن ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية".

وشارك وزير خارجية البحرين في "قمة النقب" التي أقيمت قبل أسابيع بمشاركة أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.