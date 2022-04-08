دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لشجار بين شخصين داخل المسعى في المسجد الحرام، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وأكد الأمن العام السعودي أن الشجار وقع نتيجة لاسن بين شخصين.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر شجارا عنيفا بين شخصين يرتديان زي الإحرام في المسعى خلال أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك.

وعلق الأمن العام السعودي على المقطع بالقول في بيان له: "باشرت القوات الخاصة لامن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى مساء أمس، نتيجة تلاسن بين شخصين، لم ينتج عنه أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما"، وفقا للبيان.

وتابع الأمن العام: "وتهيب القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وتعظيم شعائر الله"، حسبما جاء في البيان.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام. https://t.co/WSBba1N7Bn

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل ما أثار حالة من السخط على هذه الحادثة في ظل أداء إحدى أهم الشعائر الدينية في رمضان.

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