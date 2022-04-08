دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل منفذ الهجوم الإرهابي في تل أبيب خلال اشتباك مع الأجهزة الأمنية بعد أن كان مختبئا قرب مسجد في يافا.

الأجهزة الأمنية عثرت على الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العملية الإرهابية في #تل_أبيب ليلة أمس، وهو يختبئ قرب مسجد بيافا. تم قتله أثناء اشتباكه مع مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك. لم تقع اي إصابات في صفوف قواتنا. https://t.co/L4TKz1ULq8

جاء ذلك في تغريدة لأوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، ناشرا صورة لمنفذ الهجوم قائلا بتغريدة: "الأجهزة الأمنية عثرت على الإرهابي الفلسطيني الذي ارتكب العملية الإرهابية في تل أبيب ليلة أمس، وهو يختبئ قرب مسجد بيافا. تم قتله أثناء اشتباكه مع مقاتلي الوحدة الشرطية الخاصة والشاباك. لم تقع اي إصابات في صفوف قواتنا".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، في تقرير أن "الإرهابي تحصن في المسجد بعد ساعات من المطاردة وان قوة من الشباك والوحدة الخاصة بمكافحة الارهاب وصلت الى المكان لأخذ كاميرات المراقبة ثم عثرت على المرتكب وتبادلت معه النيران وقامت بتصفيته".

وذكرت الهيئة: "أسفر الاعتداء عن مقتل شابين في السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من العمر واصابة تسعة اخرين - توصف حالة اربعة منهم بخطيرة وخمسة بطفيفة وثلاثة مصابي هلع"، لافتة إلى أن "الاعتداء استهدف رواد حانة ايلكا في شارع ديزينغوف".