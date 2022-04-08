بين مهاجمة أردوغان واعتبار قضية خاشقجي قد "أغلقت".. نشطاء يتفاعلون على قرار إحالة القضية للسعودية

الشرق الأوسط
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خديجة جنكيز لـCNN: أشعر بأنني أناضل بمفردي من أجل تحقيق العدالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قرار القضاء التركي، الخميس، بإحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعد النشطاء تحويل القضية إلى المملكة العربية السعودية بأنه يعني إغلاقها، حيث قال الإغلامي العراقي، محمود النجار بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " بهذه الحالة أُغلقت قضية خاشقجي للأبد، وبعد كل الوعود والتهديد التركي وكشف الملفات، تم اسدال الستار بإتفاق دولي بين الطرفين.. تباً للحكومات المستبدة.. ورحم الله خاشقجي، ان يضيع دمه في السماء".

وقال حسين مرتضى بتغريدة: " سمسار القضايا والمواقف الإنسانية.. أردوغان يقرر بيع قضية خاشقجي طمعاً بالمساعدات والاستثمارات السعودية لإنقاذ نظامه قبيل الانتخابات الرئاسية!!! بعد تمسكه وتعنته لسنوات في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحت مسمّى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة!!..

وكانت خديجة جنكيز قد قالت في تصريح لشبكة CNN، إنها ستستأنف في قضية مقتل خاشقجي، مؤكدة أنها تشعر بالوحدة لكنها ستناضل من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت جنكيز أن قرار إحالة القضية "مخالف للقانون لأنه لا يوجد اتفاق بين تركيا والسعودية"، وتابعت أن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلهم لا يستطيعون اتخاذ هذا القرار".

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