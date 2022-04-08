خديجة جنكيز لـCNN عن إحالة قضية خاشقجي من تركيا للسعودية: أناضل بمفردي من أجل العدالة

أول تعليق من خديجة جنكيز لـCNN بعد نشر تقرير خاشقجي.. ماذا قالت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قرار القضاء التركي، الخميس، بإحالة قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة العربية السعودية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

@aa_arabic بهذه الحالة أُغلقت قضية خاشقجي للأبد، وبعد كل الوعود والتهديد التركي وكشف الملفات، تم اسدال الستار بإتفاق دولي بين الطرفين.. تباً للحكومات المستبدة.. ورحم الله خاشقجي، ان يضيع دمه في السماء.

واعتبر بعد النشطاء تحويل القضية إلى المملكة العربية السعودية بأنه يعني إغلاقها، حيث قال الإغلامي العراقي، محمود النجار بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " بهذه الحالة أُغلقت قضية خاشقجي للأبد، وبعد كل الوعود والتهديد التركي وكشف الملفات، تم اسدال الستار بإتفاق دولي بين الطرفين.. تباً للحكومات المستبدة.. ورحم الله خاشقجي، ان يضيع دمه في السماء".

سمسار القضايا والمواقف الإنسانية.. أردوغان يقرر بيع قضية خاشقجي طمعاً بالمساعدات والاستثمارات السعودية لإنقاذ نظامه قبيل الانتخابات الرئاسية!!! بعد تمسكه وتعنته لسنوات في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحت مسمّى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة!!.. https://t.co/18Udqa3SBY

وقال حسين مرتضى بتغريدة: " سمسار القضايا والمواقف الإنسانية.. أردوغان يقرر بيع قضية خاشقجي طمعاً بالمساعدات والاستثمارات السعودية لإنقاذ نظامه قبيل الانتخابات الرئاسية!!! بعد تمسكه وتعنته لسنوات في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحت مسمّى كشف الحقيقة وإحقاق العدالة!!..

ملف المرحوم #خاشقجي تم اغلاقه في #تركيا، وبقي من اثره عشرات التصريحات السياسية العنترية! ودائما الأقصى وعلم فلسطين حاضر! #اردوغان https://t.co/K5zA0FPt3Z

وكانت خديجة جنكيز قد قالت في تصريح لشبكة CNN، إنها ستستأنف في قضية مقتل خاشقجي، مؤكدة أنها تشعر بالوحدة لكنها ستناضل من أجل تحقيق العدالة.

محكمة تركية تقرر احالة قضية المحاكمة الغيابية للمتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال #خاشقجي الى #السعودية خاشقجي كان يقيم في الولايات المتحدة وكان معروفا بانتقاداته لسياسات الامير محمد بن سلمان قتل داخل القنصلية السعودية في #اسطنبول في اكتوبر 2018 علاقة تركيا بالخليج تحسنت مؤخرا https://t.co/d0EpMV2hdb

وأضافت جنكيز أن قرار إحالة القضية "مخالف للقانون لأنه لا يوجد اتفاق بين تركيا والسعودية"، وتابعت أن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلهم لا يستطيعون اتخاذ هذا القرار".