"إثارة للرأي العام".. توضيح حول حقيقة اعتداء طالب على معلم في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضحت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حقيقة الفيديو المتداول حول اعتداء طالب بالضرب على معلم، مشيرة إلى أن الشجار كان بين طالبين.

وقالت الإدارة في بيان لها إن الشجار الذي قيل إنه بين طالب ومعلم كان بي في حقيقة الأمر بين طالبين بعد انتهاء الدوام المدرسي في منطقة خميس مشيط.

#بيان_صحفي بشأن الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي. #تعليم_عسير https://t.co/ugJTaBbTzT

وأكدت الإدارة أن المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق الطالبين وأنهت الخلاف بين الطرفين وأخذت التعهدات اللازمة منهما.

وأشارت الإدارة العامة للتعليم إلى أنها اتخذت الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير المقطع و"إثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة".

وانتشر وسم "طالب يعتدي بالضرب على معلم" بشكل واسع على موقع تويتر في السعودية على مدار اليومين الماضيين، وتداول مغردون مقطع الفيديو على نطاق واسع.