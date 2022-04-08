كيف جاء تصويت الدول العربية لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان؟

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مزاعم رفيعة المستوى بارتكاب فظائع ارتكبها جنود روس خلال الحرب في أوكرانيا.

وجاءت نتيجة التصويت 93 مؤيدا مقابل 24 وامتناع 58 عن التصويت.

تنص مسودة القرار على أنه يجوز للجمعية العامة "تعليق حقوق العضوية في مجلس حقوق الإنسان لعضو في المجلس يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان".

ويضيف مشروع القرار أن المجلس لديه "قلق بالغ" بشأن التقارير عن "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان" و "انتهاكات القانون الإنساني الدولي" التي ارتكبها الاتحاد الروسي خلال غزو أوكرانيا.

كان على الجمعية العامة التصويت لصالح ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويعلق هذا الإجراء عضوية روسيا في المجلس وسيطلق مراجعة للمسألة إذا رأت الأمم المتحدة ذلك مناسبًا.

قدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حجة للسعي إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، وهو أمر كانت تضغط عليه هي ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة.

قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد: "لا ينبغي أن يكون لروسيا موقع سلطة في هيئة هدفها - وهدفها الأساسي - تعزيز احترام حقوق الإنسان. ليس فقط أنها ذروة النفاق - إنها خطيرة.."

وقالت: "في كل يوم، نرى المزيد والمزيد من عدم احترام روسيا لحقوق الإنسان".

وفي النهاية قالت إن "مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان تضر بمصداقية المجلس. إنها تقوض الأمم المتحدة بأكملها. وهي مجرد خطأ واضح."

ومن بين الدول العربية، كانت ليبيا الدولة العربية الوحيدة من بين 93 دولة صوتت لصالح القرار، بينما صوتت الجزائر وسوريا من بين الدول العربية من بين 24 دولة عارضت القرار. وفي المقابل، امتنعت 12 دولة عربية عن التصويت من بين إجمالي 58 دولة، لتشمل الدول العربية البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات، واليمن. وجاءت 5 دول عربية من بين 18 دولة لم تصوت وهم جيبوتي، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والصومال.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على تصنيف الدول العربية حسب التصويت لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.