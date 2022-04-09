وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان "العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت: "تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي مع حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن عبداللهيان وصف العلاقات بين طهران وأبوظبي، بأنها "ماضية باتجاه التقدم"، كما أشار إلى "ضرورة تشكيل لجان مشتركة تعنى بمتابعة الاتفاقات وتبادل الوفود، ودورها في تعزيز وتوسيع العلاقات بين إيران والإمارات".