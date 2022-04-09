سوريا: ضربات جوية إسرائيلية على أراضينا من اتجاه شمال لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر عسكري سوري إن إسرائيل نفذت ضربات جوية ضد أهداف في المنطقة الوسطى للبلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: "حوالي الساعة 6:45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جويًا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

ونشر ناشطون صورًا، لم يستن لـCNN بالعربية التحقق منها، أظهرت تصاعد سحب الدخان. وذكروا أن الضربات وقعت في مناطق بينها مصياف في محافظة حماة، شمال غرب البلاد.