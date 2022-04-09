دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام على إعلان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ونقل كامل صلاحياته له.

#اليمن ماحدث بالضبط في #الرياض أنهم حبسوا كل واحد من المتشاورين في غرفة عدة ساعات،ثم أمروهم بالتوقيع على بيان هادي،والذي كان محبوسا أيضا في غرفة،ويعلم الله أيش حصل له،ملطام أو تهديد أو إغراء مادي! بيني ورشاد العليمي احترام متبادل كبير ، ليس لدي معه اي مشكلة،لكن الأمر ليس شخصي.

جاء ذلك في تغريدة للناشطة اليمنية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "اليمن.. ما حدث بالضبط في الرياض أنهم حبسوا كل واحد من المتشاورين في غرفة عدة ساعات، ثم أمروهم بالتوقيع على بيان هادي، والذي كان محبوسا أيضا في غرفة، ويعلم الله أيش حصل له، ملطام أو تهديد أو إغراء مادي! بيني ورشاد العليمي احترام متبادل كبير، ليس لدي معه اي مشكلة، لكن الأمر ليس شخصي".

ووفقا للبيان الذي أصدره عبدربه منصور هادي، يرأس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

(1) سلطان علي العرادة.

(2) طارق محمد صالح.

(3) عبد الرحمن أبو زرعة.

(4) عبدالله العليمي باوزير.

(5) عثمان حسين مجلي.

(6) عيدروس قاسم الزبيدي.

(7) فرج سالمين البحسني.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وعبر عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية.