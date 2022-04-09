الداخلية التونسية تعلن القبض على إرهابي أجنبي ينتمي لداعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أنها ألقت القبض على عنصر إرهابي أجنبي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني من إيقاف عنصر إرهابي أجنبي وكشف مخططاته وذلك إثر عملية استباقية مشتركة".

وأضافت أن "العنصر المقبوض عليه بايع تنظيم داعش الإرهابي وينشط ضمن جناحه الإعلامي وقدم إلى تونس تحضيرا للالتحاق بالعناصر الإرهابية بإحدى الدول المجاورة أو بما يُسمّى كتيبة أجناد الخلافة الإرهابية بتونس وذلك بالتنسيق مع عناصر إرهابية بسوريا".

وتابعت أنه تم فتح تحقيق بشأنه وإيداعه السجن.