تويتر يوقف حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقف موقع تويتر حساب المتحدث العسكري باسم قوات المتمردين الحوثيين، يحيى سريع.

ومع تعليق عمل الحساب، أشار تويتر إلى أنه عادة ما يتخذ هذا القرار عند انتهاك الحسابات لسياسات الاستخدام. ولم تصدر الشركة تعليقا رسميًا حول سبب وقف الحساب.

وبلغ عدد متابعي الحساب الموقوف قرابة 350 ألف شخص. وتأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

في وقت برز حساب آخر منسوب إلى المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين. وقال في إحدى تغريداته: "هذا حسابي السابق التي قام تويتر بتوقيفه موقتآ ونرجو من متابعينا الأعزاء دعم هذا الحساب البديل حتى إشعار أخر وأشكر كل من تفاعل معنا".

هذا حسابي السابق التي قام تويتر بتوقيفه موقتآ ونرجو من متابعينا الأعزاء دعم هذا الحساب البديل حتى إشعار أخر وأشكر كل من تفاعل معنا https://t.co/0gkatWbhzB

وتأسس الحساب الجديد، الذي لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من مدى ارتباطه بالمتحدث، في فبراير/ شباط الماضي. ولُوحظ في المساحة التعريفية وضعه رابطًا لقناة المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، على تطبيق تليغرام.

وأثار وقف حساب المتحدث العسكري للحوثيين تفاعلا عبر تويتر، وسط تباين التعليقات.

كنت انتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة وأتسأل متى ستتحمل كبرى منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لحماية الابرياء من هذا الفكر الضال .. شكراً @Twitter على خطوة اغلاق حساب بوق من ابواق الإرهاب والكراهية ونتمنى اغلاق جميع الحسابات المشابهة 👍🏼 https://t.co/vJpQVUQBWF