لا يحب الظهور.. تداول صورة نادرة لقائد ألوية العمالقة في اليمن

الشرق الأوسط
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لا يحب الظهور... تداول صورة نادرة لقائد ألوية العمالقة في اليمن
Credit: SALEH AL-OBEIDI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورا لقائد ألوية العمالقة في اليمن، عبدالرحمن أبوزرعة المحرمي، في ظهور نادر له بعد أن أصبح عضوا في المجلس الرئاسي اليمني.

ونشر المغردون صورا للمحرمي وقالوا إنه لا يرغب في الظهور رغم دوره البارز على الأرض في قيادة ألوية العمالقة.

وأشاد من تداولوا صورة قائد ألوية العمالقة بما قدمه الرجل خلال فترة قيادته للفصيل في اليمن.

وكان قد عُين المحرمي عضوا في المجلس الرئاسي اليمني الذي أعلن عنه الرئيس عبدربه منصور هادي وسلمه صلاحياته الكاملة وفوضه بقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وعُرف عن ألوية العمالقة دورهم البارز عسكريا في التصدي للحوثيين جنوب اليمن.

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