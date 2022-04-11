السعودية.. تفاعل واسع مع رسالة أخت سجين على قناة رسمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت فتاة سعودية وجهت رسالة عبر قناة الإخبارية الرسمية لأخيها السجين ردود فعل واسعة على موقع تويتر، إذ عبر عدد من المغردين عن تعاطفهم معها.

وظهرت الفتاة في المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية التي كانت تُجري تقريرا حول المعتمرين، وقالت: "جئت إلى هنا من أجل أخي لأنه يتابعنا من السجن".

وأضافت الفتاة قائلة: "هذه الوسيلة الوحيدة التي يرانا من خلالها لذلك فأنا أرسل سلامي له..."، وقاطعها المذيع قائلا: "بعد إذنك لدينا أمس تبرعات لم لم تحصل في العالم العربي وجزء منها لفُرجت فأسأل الله سبحانه وتعالة أن يفرج عن أخيك".

وردت الفتاة بالقول: "اسمه حسام وأحب أسلم عليه فهو يراني الآن.. وإن شاء الله هانت"، ثم غلبتها دموعها وقالت: "هذا جوالك الذي اشترينا الكفر (غطاءه) معا وإن شاء الله عندما تخرج من السجن سنشتري واحدا آخر"، حسب قولها.

وأثار المقط تعاطفا واسعا على تويتر إذ عبر الكثير من المغردين عن تعاطفهم مع الفتاة وأشادوا بطريقة تعامل مراسل الإخبارية مع الموقف.

#اخت_السجين_حسام الاخت عزوه وسعاده وكلنا أمل ورجاء في سمو وزير الداخليه @AbdulazizSNA يتبنى الافراج عن شقيقها https://t.co/66q62vezoG

والله المقطع مؤثر ويبكّي 💔 اسأل الله لهم الفرج والفرح والسعادة يارب ، الاخت الاخت الأخخخخخت الاخت💔❤️‍🩹 عظيمة الأخت هي قطعة من الأم #اخت_السجين_حسام https://t.co/24u5f3LSdK