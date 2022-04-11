السعودية: ضبط 400 ألف قطعة من الرتب العسكرية في مستودع مخالف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الأحد، ضبط مستودعا مخالفا يحتوي على أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض مستودعا مخالفا يحتوي على أكثر من 400 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة".

وأضافت وكالة الأنباء أن "المضبوطات صودرت واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها".

وتابعت الوكالة: "شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض".