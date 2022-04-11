دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، عما يعرضه مسلسل "العاصوف" من تصرفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فترة الثمانينات من القرن الماضي في المملكة، مشيرا إلى أن ما عُرض في المسلسل "غيض من فيض".

وكتب الحمد قائلا: "الكثير من متابعي مسلسل "العاصوف"، يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام "الصحوة"، ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال "قيل لنا""، حسب قوله.

وتابع الأكاديمي السعودي قائلا: "وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة،كانت ايام إرهاب علني بكل معنى الكلمة،وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة"، على حد تعبيره.

الكثير من متابعي مسلسل "العاصوف"، يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام "الصحوة"، ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال "قيل لنا"، وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة،كانت ايام إرهاب علني بكل معنى الكلمة،وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة..

وعرض المسلسل مشاهد وأحداث تُظهر دور الهيئة في تقييد حياة المواطنين بضوابط صارمة، منها محاربة الشعر واقتياد رجل وزوجته لمجرد الضحك في السوق وغيرها من الأمور التي تغيرت مؤخرا في السعودية.

وتعرض المسلسل لبعض الانتقادات من جانب مؤيدي تلك الفترة في السعودية.