دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حمل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرا لله، السعودية، مسؤولية "تخريب العلاقات العربية-العربية" بسبب حرب اليمن، ووجه نصيحة لحكام المملكة بألا يتوقعوا أن يضغط من وصفهم بـ"أصدقاء الشعب اليمني" عليه ليتنازل عن "حقوقه".

وقال نصرالله في كلمة له الإثنين، نقلتها قناة المنار التابعة لحزبه: "من الذي يخرب العلاقات العربية العربية ؟ وأوضح هناك دولة اسمها السعودية شنت حرباً وعدواناً عسكرياً ومدمراً على اليمن وعلى جزء كبير من الشعب اليمني"، حسب قوله.

وأضاف الأمين العام للحزب قائلا: "الذي يخرب العلاقات العربية – العربية هو الذي قام بالحرب أو من يأخذ موقفاَ مع المظلومين ويطالب بوقف الحرب؟"، في إشارة مبطنة لتصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول "حرب اليمن" والتي أدت لسحب السعودية وعدد من دول الخليج سفراءها من بيروت وطرد سفراء لبنان لديها قبل أن تعود العلاقات الدبلوماسية مؤخرا.

وأردف نصر الله قائلا: "نحن سعداء للهدنة في اليمن وكل خطابنا السياسي كان وقف العدوان ونأمل ان تفتح الهدنة بابا للحوار السياسي وأن تكون مدخلاً لوقف الحرب ورفع الحصار والذهاب إلى الحل السياسي"، حسب قوله.

ووجه الأمين العام لحزب الله "نصيحة" للقيادة السعودية قال فيها: "أوجه نصيحة إلى الحكام في السعودية وأقول لهم لا تراهنوا ولا تتوقعوا أن يقوم اصدقاء الشعب اليمني المظلوم بالضغط عليه لتنازل على حقوقه"، على حد تعبيره.