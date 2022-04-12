بعد حديث عن "نهاية الرحلة".. تغريدة جديدة من تركي آل الشيخ عن "الرحيل"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد نشر تغريدة سابقة عن "نهاية الرحلة"، تحدث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن "الرحيل"، الثلاثاء.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحوادث التي تصيب الإنسان تزيد من خبرته، فعلى كل شخص أن يختار إما أن يكون ضحية، أو أي شيء آخر يرغب في أن يكونه"، حسب قوله.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلا في التغريدة نفسها: "كل شخص يترك بصمة في حياة الأشخاص المحيطين به، وعندما يرحل؛ يشعر الآخرون بذلك الفراغ وكأنه حفرة عميقة أثرت في حياتهم"، على حد تعبيره.

الحوادث التي تصيب الإنسان تزيد من خبرته، فعلى كل شخص أن يختار إما أن يكون ضحية، أو أي شيء آخر يرغب في أن يكونه. كل شخص يترك بصمة في حياة الأشخاص المحيطين به، وعندما يرحل؛ يشعر الآخرون بذلك الفراغ وكأنه حفرة عميقة أثرت في حياتهم🤷🏻‍♂️

وكان قد نشر تركي آل الشيخ تغريدة الإثنين، قال فيها: "هناك من يتفاجاء بنهاية الرحله... وهناك مين يتوقعها... وهناك من هو مستعد لها وينتظرها"، حسب قوله.

هناك من يتفاجاء بنهاية الرحله... وهناك مين يتوقعها... وهناك من هو مستعد لها وينتظرها🤷🏻‍♂️

وأعرب عدد من المغردين عن قلقهم بسبب هذه التغريدة، إذ طلب بعضهم آل الشيخ ان يطمئنهم عن وضعه الصحي.