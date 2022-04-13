دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، الأربعاء، أن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه، جمال، من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم وأفرج عن الأموال والأصول.

وقال علاء مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المدعى العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت ١١ عام، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم. التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية"، حسب قوله.

المدعى العام الاتحادي السويسري، بعد تحقيقات استمرت ١١ عام، يبرئ وبشكل كامل علاء وجمال مبارك ويؤكد على قانونية كافة أنشطتهم والأصول المرتبطة بهم. التحقيقات تكشف أن كافة الأصول المملوكة لهم قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية.https://t.co/UPcwKh27WC

ونشر مبارك بيانا لمكتب المحاماة الذي يمثل الشقيقين، "مينج هالبرين برجر أنودي"، أكد فيه أن الادعاء السويسري أغلق "ملف التحقيقات التي استمرت أحد عشر عاما مؤكدا على تبرئة نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك".

وأشار المكتب إلى أن قرار مكتب المدعي العام السويسري أكد على "قانونية كافة أنشطتهم المهنية وأصولهم المالية ذات الصلة والتي تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية"، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن الادعاء العام السويسري قال إن التحقيقات أكدت على أن "الغالبية العظمى من الأوصل ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الاداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر"، وفقا للبيان.

وأكد بيان المكتب أن الأنشطة الأخرى "ناشئة عن أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وكذلك العوائد على الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار في الأسواق المالية العالمية"، حسب تعبيره.

وقال البيان إن التحقيقات أثبتت عدم وجود صلة مع أي "جريمة جنائية" وأن التعاملات المصرفية المتعلقة بأموالهما في سويسرا لم تُظهر "أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط األصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي"، وفقا للبيان.