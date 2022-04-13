خلق الله المرأة من ضلع أعوج "أسطورة".. أكاديمي سعودي يثير جدالا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، جدالا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة رد فيها على سؤال حول خلق المرأة وأنها من "ضلع أعوج".

يا مولانا؛ لماذا خلق الله المرأة من ضلع اعوج؟ قال الله تعالى " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "و قال ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ..)

بدأ الأمر بتغريدة من الكاتبة السعودية، وفاء بنت عبدالله الرشيد، قالت فيها: "يا مولانا؛ لماذا خلق الله المرأة من ضلع اعوج؟ قال الله تعالى (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) وقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ..)".

@WwaaffaaWafa @Mohamma63278417 حكاية، أو لنقل أسطورة خلق حواء من ضلع أعوج، وردت في "سفر التكوين"، وهو احد أسفار التوراة الخمسة من العهد القديم، ووردت في الأحاديث النبوية الضعيفة، وغالبا الموضوعة، والمروية عن طريق كعب الأحبار ووهب بن منبه وابي هريرة، ولا أثر لها في القرآن الكريم، الذي يؤكد على النفس الواحدة..

ورد الحمد بتغريدة قال فيها: "حكاية، أو لنقل أسطورة خلق حواء من ضلع أعوج، وردت في (سفر التكوين)، وهو أحد أسفار التوراة الخمسة من العهد القديم، ووردت في الأحاديث النبوية الضعيفة، وغالبا الموضوعة، والمروية عن طريق كعب الأحبار ووهب بن منبه وابي هريرة، ولا أثر لها في القرآن الكريم، الذي يؤكد على النفس الواحدة.."

وكتب صاحب حساب محمد القاضي قائلا: "الإمام مسلم تلميذ البخاري ومع ذلك استبعد المئات من أحاديثه.. فجاء ((صحيح مسلم)) مختلفا.. ثم جاء تلميذهما الاخير الحاكم في ((المستدرك)) وانتقد الاثنين واستبعد المئات من أحاديثهما أيضا.. اختلفوا وانتقدوا بعضهم بأريحية وأدب دون سب او شتم او تكفير.. فهمت ياصحيوني".