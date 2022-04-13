مرشد إيران للسعودية: لماذا تستمرون في حرب اليمن التي لا نصر لكم فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن قرار وقف إطلاق النار الذي طبق مؤخرا في اليمن "خطوة جيدة".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، أضاف خامنئي: "لو تم تنفيذ هذا الاتفاق بالمعنى الحقيقي، فمن شأنه أن يستديم والشعب اليمني بحزمه وشجاعته وإبداعه ودور قياداته، سينتصر وسيكون الله في عون هذا الشعب المظلوم قطعا".

وقال مرشد إيران إلى المسؤولين في السعودية: "لماذا تستمرون في حرب لا نصر لكم فيها؟ فلتعثروا على طريق حل يخرجكم من هذه المعركة"، بحسب الوكالة.

يذكر أن جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران أعلنت، في وقت سابق، ترحيبها، بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، بشأن الهدنة، والتي رحب بها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ونصت مبادرة الأمم المتحدة على إبرام هدنة مدتها شهرين تبدأ في 2 إبريل/ نيسان وتنتهي في 2 يونيو/ حزيران قابلة للتمديد.

وأوضح المبعوث الأممي، هانز غروندبرغ: "وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. كما وافقوا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة ويمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين".

وعلى صعيد المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، اعتبر علي خامنئي أن "العمل في المفاوضات النووية يسير بشكل جيد"، وقال: "أمريكا وصلت إلى طريق مسدود حاليا".

وقالت وكالة "إرنا" إن تصريحات المرشد الإيراني جاءت خلال استقباله رؤساء السلطات الثلاث وعددا من كبار المسؤولين، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأضاف: "نحن لن نؤجل برامجنا بسبب المفاوضات إطلاقا"، و وجه خطابه إلى المسؤولين الإيرانيين قائلا: "امضوا قدما في برامجكم، ولا تسمحوا للمفاوضات إذا ما توصلت إلى نتائج إيجابية أو نصف إيجابية أو سلبية، أن تخل بأدائكم أبدا".