دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ما وصفه بـ"اقتحام" الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية للمسجد الأقصى بـ"أشد العبارات"، الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي إدانة الحجرف التي جاء فيها: "دان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر الجمعة 15 إبريل 2022".

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن الهجوم الذي أدى إلى إصابة "حوالي 152 مصلياً واعتقال المئات" يمثل "انتهاكاً صارخاً، وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا"، حسب تعبيره.

وشدد الحجرف على "ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية"، حسب قوله.

وطالب الأمين العام للمجلس المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، و بضرورة تقيد اسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالإحتلال وفق القانون الدولي الإنساني"، على حد تعبيره.