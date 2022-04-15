دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبحث الجانبان "أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها ضمن أعمال اللجنة السعودية الصينية المشتركة"، وفقا لواس.

واتفق ولي العهد السعودي والرئيس الصيني على "بذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكة والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين" حسبما نقلت الوكالة.

وأشاد الرئيس الصيني بدور السعودية "المحوري في المنطقة، وبجهد المملكة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن"، وفقا لواس.