الهلال الأحمر الفلسطيني: 117 إصابة برصاص مطاطي باشتباكات الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من الاشتباكات التي وقعت داخل المسجد الأقصى بالقدس، الخميس الأمر الذي اثار تفاعلا.

ملثمون داخل المسجد الاقصى يقومون باعمال شغب في يوم الجمعة من شهر رمضان الكريم في اعتداء سافر على حرمة المسجد الذي يستقبل الوف المصلين المسلمين . وخلافا للاكاذيب المروجة فإن رجال الشرطة الإسرائيلية لم يدخلوا الى المسجد. https://t.co/oNoOj1gHgt

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "نقل ما لا يقل عن 117 شخصًا إلى المستشفى من المسجد الأقصى مصابين بجروح من الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والضرب".

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو من الاشتباكات قائلة بتعليق: "ملثمون داخل المسجد الاقصى يقومون بأعمال شغب في يوم الجمعة من شهر رمضان الكريم في اعتداء سافر على حرمة المسجد الذي يستقبل الوف المصلين المسلمين.. وخلافا للأكاذيب المروجة فإن رجال الشرطة الإسرائيلية لم يدخلوا الى المسجد".

إسرائيل تصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة وحرية الصلاة فيها. بعدما رشق بلطجية فلسطينيون الحجارة وأطلقوا المفرقعات بدون مبرر وبغية تأجيج الخواطر وتصعيد الأوضاع, اضظرت الشرطة لدخول الحرم من أجل تفريقهم واستعادة الهدوء والأمان. الشرطة ستغادره بعد أن تحقق ذلك. https://t.co/uzlgaWc5ak

من جهته نشر عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، صورا من داخل الحرم القدسي قائلا: "إسرائيل تصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة وحرية الصلاة فيها.. بعدما رشق بلطجية فلسطينيون الحجارة وأطلقوا المفرقعات بدون مبرر وبغية تأجيج الخواطر وتصعيد الأوضاع، اضطرت الشرطة لدخول الحرم من أجل تفريقهم واستعادة الهدوء والأمان. الشرطة ستغادره بعد أن تحقق ذلك".

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الضباط واجهوا "عشرات الشباب الخارجين عن القانون، بعضهم ملثّمون بدأوا مسيرة في منطقة جبل الهيكل، رافعين أعلام حماس والسلطة الفلسطينية، والتي تضمنت إطلاق عدة ألعاب نارية في الهواء ورشق الحجارة".