السعودية: إحباط تهريب مخدرات مُخبأة في أمتعة مسافرين قدما لأداء العمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها أحبطت محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في أمتعة مسافرين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في أمتعة مسافرين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة".

وقالت الهيئة: "أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، عُثر على 141 ألف و831 حبة كبتاغون في أمتعة راكبين، وذلك بوضع الحبوب داخل جالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخل الجالونات".

وأضافت الهيئة أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، كما أن المهربين قد يستغلون مثل هذه الأيام التي تشهد موسم العمرة".