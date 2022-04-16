تداول فيديو لمحمد بن سلمان بحفل العام 2007 وما تعهد به أمام الملك سلمان (أمير الرياض حينها)

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي لولي العهد السعودي قالوا إنه يعود للعام 2007 خلال حفل للخريجيين بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز (كان أمير الرياض حينها).

وقال محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات.."

وتابع قائلا: "كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه.."

وأضاف: "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات، نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان.."

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