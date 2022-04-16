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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أرشيفي لولي العهد السعودي قالوا إنه يعود للعام 2007 خلال حفل للخريجيين بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز (كان أمير الرياض حينها).

قائد الرؤية المباركة سمو سيّدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير #محمد_بن_سلمان في حفل الخريجين عام 2007 ( عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل ) . حفظه الله ورعاه وسدّد على الخير خُطاه . 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 . https://t.co/goKTnmzS57

وقال محمد بن سلمان في مقطع الفيديو المتداول: "إنه لشرف عظيم أن أتقدم نيابة عن زملائي في هذه الجامعة العريقة، إن حفلنا هذا تتويج لسنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، فبالعلم تبنى الأمم وبالعلم تزدهر المجتمعات.."

🇸🇦 قول ورؤية وفعل بعزم وحكمة 🇸🇦 سمو سيدي #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان في حفل الخريجين عام 2007م :"عقولنا ستنير الطريق، وعزيمتنا ستحقق المستحيل، وإرادتنا ستأتي بما هو جميل، فنحن نصف الحاضر وكل المستقبل". 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 https://t.co/YI7JYMdU1e

وتابع قائلا: "كم هو جميل يا سيدي (الأمير سلمان بن عبدالعزيز) أن نحتفل اليوم بتكريم العلم وأهله ممثلا في تلك السواعد الفتية من أبناء وطننا الغالي التي حرصت على الاستفادة القصوى مما أتيح لها من علوم نافعة لتسعى لازدهار الوطن وعلو شأنه.."

#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان.. فخرنا.. عزنا.. سعادتنا.. هيبتنا.. وصمام أمان بلادنا. https://t.co/JqItZUPtdO

وأضاف: "سيدي إن هؤلاء الخريجين هم ثروة حقيقية للوطن تحافظ على مكتسباته وترعى مصالحه وقد سلكوا بعون الله تعالى طريق الخير والعطاء والبذل والنماء فهم سند الوطن وحماته في زمان كثرت فيه المتغيرات، نعاهد الله ثم نعاهدكم على خدمة ديننا وازدهار ورفعة وطننا والولاء والطاعة لمليكنا وولي أمرنا في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف كان.."