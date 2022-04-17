ابنة صدام حسين تنشر فيديو وتسترجع أحداث عملية هزمت إيران في "الفاو"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استرجعت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين ذكريات عاشتها خلال معركة الفاو التي خاضها الجيش العراقي بقيادة والدها العام 1988 ضد القوات الإيرانية.

وقالت رغد في سلسلة تغريدات على صفحتها بتويتر: "في مثل هذا اليوم، في 1988 تحررت الفاو الحبيبة في بلدي الحبيب، ولان ايران بدأت تذوق طعم الهزيمة المرة، راحت تقصف منطقة القصر الجمهوري، أي مكان سكننا وكذلك شمل القصف عدة مناطق في بغداد بشكل خاص".

وتابعت قائلة: "هنا انتقلنا الى الموقع البديل في منطقة الرضوانية، ثم حضرت والدتي ظهرا وعلامات الفرح بادية على وجهها، دخلت علينا وهي (تهلهل) فرحا لانتصارنا وتحريرنا الفاو.. وفي اليوم التالي سمعت اصوات الطائرات المروحية وهي تحط على الارض المحيطة بمنزلي البديل الصغير حضر والدي ومعه الخال عدنان وزير الدفاع وحسين كامل زوجي.."

وأضافت: "وكنا جميعا نعيش حالة النصر الذي حققه العراقيون وكنا فرحين بهذا النصر الكبير خصوصا والدتي التي كان يؤلمها كثيرا احتلال الفاو.. تناولنا الطعام جميعا في ذلك اليوم المميز. ويصادف اليوم ايضا ميلاد اخي الشهيد قصي ابو مصطفى البطل.. سنحيي معا اياما جميلة مليئة بالانتصارات الكبيرة في ارضنا بإذن الله، ونتذكر دوما المقاتلين الابطال الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن بلدهم. ويا محلى النصر بعون الله.."