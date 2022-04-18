بعد أحداث العنف.. قرقاش يعلق على موجة "الكراهية والتعصب" في السويد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المستشار الرئاسي في الإمارات، أنور قرقاش، أن أحداث "الكراهية والتعصب" ضد الدين الإسلامي في السويد تشكل خطرا على مبدأ التعايش، معربا عن رفضه لها.

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش"، حسب قوله.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا: "ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الأمارات واختارته مساراً لها وانعكس ايجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار"، حسب قوله.

موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد ديننا الإسلامي الحنيف مرفوضة وتشكل خطراً لتبنيها فكراً رافضاً لمبادئ التعايش، ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الأمارات واختارته مساراً لها وانعكس ايجاباً على مجتمعها الذي تعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار

وكان قد أدى أقدام ناشط دنماركي في السويد على حرق نسخ من المصحف لأعمال عنف في مدن عدة واشتباكات بين محتجين والشرطة.