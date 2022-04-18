دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها على حادثة الإساءة لنسخة من المصحف في السويد، أعلنت السعودية، الأحد، إدانتها واستنكارها لهذا التصرف.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المملكة "تدين وتستنكر ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، وتؤكد أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات"، حسب قولها.

من جانبها، قالت رابطة العالم الإسلامي في السعودية في بيان لها: "أدانت رابطة العالم الإسلامي العمل العبثي المشين الذي قام به بعض المتطرفين في السويد، بالإساءة لنسخة من المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين، محذرةً من خطورة أساليب إثارة الكراهية، واستفزاز المشاعر الدينية، التي تؤجج مشاعر العداء والانقسام في المجتمعات وتسئ لقيم الحرية ومعانيها الإنسانية، ولا تخدم سوى أجندات التطرُّف والتطرُّف المضاد"، حسب قولها.

ودعا الأمين العام للرابطة، محمد بن عبدالكريم العيسى المسلمين إلى تغليب الحكمة إذ قال إن على المسلمين استحضار المنهج الإسلامي الرفيع الداعي لمعالجة الأمور بالحكمة لتفويت الفرصة على رهانات التطرف والتي لاتمثل "في جميع الأحوال" سوى كراهيتها ومجازفاتها الخاسرة، ولا تمثل قيم الشعب السويدي النبيل وما يتميز به من الاحترام للجميع وإشاعة روح الأخوة والمحبة ، ولاسيما مواقفه المعلنة الرافضة للكراهية والعنصرية"، حسب قوله.

وكانت قد قامت جماعة متطرفة في السويد بإحراق مصحف ما أشعل اضطرابات في بعض المدن وأدى إلى وقوع إصابات.

وكان قد أعلن العراق استدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية للاحتجاج على هذا التصرف من جانب المتطرفين.