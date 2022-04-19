تفاعل مستمر على تقليد ممثل سعودي للأمين العام لحزب الله في لبنان

الشرق الأوسط
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تفاعل مستمر على تقليد ممثل سعودي للأمين لحزب الله في لبنان
Credit: JOSEPH EID / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تواصل التفاعل على تقليد الممثل السعودي، خالد الفراج، للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في برنامج "استوديو 22" الذي وصلت أصداؤه إلى الغرب بعد تقليد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أيام.

وظهر الفراج وهو يقلد طريقة إلقاء نصرالله لخطاباته وحديثه عن "استقلال وسيادة لبنان" وعدم وجود أي تدخل إيراني في البلاد.

وأشار الممثل السعودي في المقطع إلى أن حزب الله يؤيد كل الثورات إلا الثورة السورية، في إشارة إلى موقف حزب الله الداعم للحكومة السورية وتدخله العسكري بوجه قوى المعارضة في البلاد.

وأثار الفراج في المقطع قضية علاقات حزب الله مع إيران وقضية سلاح الحزب في لبنان، إذ بدا حاملا مسدسا وهو يلقي الخطاب.

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