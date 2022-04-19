تفاعل مستمر على تقليد ممثل سعودي للأمين العام لحزب الله في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تواصل التفاعل على تقليد الممثل السعودي، خالد الفراج، للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في برنامج "استوديو 22" الذي وصلت أصداؤه إلى الغرب بعد تقليد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أيام.

وظهر الفراج وهو يقلد طريقة إلقاء نصرالله لخطاباته وحديثه عن "استقلال وسيادة لبنان" وعدم وجود أي تدخل إيراني في البلاد.

وأشار الممثل السعودي في المقطع إلى أن حزب الله يؤيد كل الثورات إلا الثورة السورية، في إشارة إلى موقف حزب الله الداعم للحكومة السورية وتدخله العسكري بوجه قوى المعارضة في البلاد.

بعد انتشار سخريته من الرئيس بايدن في الوسط الأمريكي، تداول واسع في الوطن العربي و #ايران لفيديو ساخر قلد فيه بطل الكوميديا السوداء (خالد الفراج) القيادي اللبناني (حسن نصر الله) https://t.co/tVIiIu5f8t

وأثار الفراج في المقطع قضية علاقات حزب الله مع إيران وقضية سلاح الحزب في لبنان، إذ بدا حاملا مسدسا وهو يلقي الخطاب.