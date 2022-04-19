الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا تستخدمه حماس لتصنيع الأسلحة في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى مقاتلاته استهدفت موقعا تستخدمه حركة حماس لتصنيع الأسلحة في قطاع غزة، ليل الإثنين، في رد على إطلاق صاروخ من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "يحمل جيش الدفاع الإسرائيلي منظمة حماس الإرهابية مسؤولية الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من غزة، كافة"، حسب تعبيره.

وكانت قد نشرت وكالة الأبناء الفلسطينية الرسمية، بعد الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة، خبرا أكدت فيه أن أربعة صواريخ استهدفت موقعا غربي خان يونس جنوبي القطاع، وأشارت الوكالة إلى أن العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا لكنها أدت إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في الموقع المستهدف وما يحيط به من أحياء مدنية.

وكان قد قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن الاصروخ الذي أُطلق من غزة إلى إسرائيل اعترضته منظومة القبة الحديدية الدفاعية الجوية.