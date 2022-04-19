العراق يرفض القصف التركي لأراضيه: خرق للسيادة يخالف مبدأ حسن الجوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها "القاطع" لقصف تركيا لبعض المناطق العراقية معتبرة الخطوة "خرقا لسيادة" العراق.

وجاء في بيان للخارجية العراقية: "ترفضُ حكومةُ جُمهوريَّة العراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".

وأضافت الوزارة قائلة: "العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين"، حسب قولها.

وجاء في البيان أيضا: "وتؤَكِّدُ الحكومةُ العراقيَّةُ على أنَّ لاتكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى".