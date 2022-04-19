عاهل الأردن يعود إلى بلاده بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، الثلاثاء، إلى بلاده بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال عاهل الأردن، عبر حسابه على تويتر: " الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم ".

الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. ولأبناء وبنات شعبي العزيز، خالص محبتي وتقديري على نبل مشاعركم. والشكر الموصول للأشقاء العرب والأصدقاء في العالم على اطمئنانهم

وقال الديوان الملكي الأردني، عبر حسابه على تويتر: "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار ماركا العسكري بالأردن".

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار ماركا العسكري #الأردن https://t.co/FjhG9Bs8J8

وكان الملك عبدالله الثاني أجرى الثلاثاء الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أجرى، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، بالملك عبدالله الثاني "اطمأن خلاله على صحته، راجياً له دوام العافية".