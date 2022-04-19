دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي أمير حايك، لإبلاغه احتجاج بلادها على ما يحدث في القدس.

وهذا أول استدعاء دبلوماسي بعد أن وقع البلدان اتفاقا لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول 2020.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الهاشمي أبلغت السفير الإسرائيلي "احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".

ودعت إلى "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى"، وأعربت "عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأكدت الهاشمي ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت المسؤولة الإماراتية على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، حسب "وام".

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى العاهل الأردني اتصالا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أكد خلاله "ضرورة مواصلة بذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس"، وفقا لما نقله الديوان الملكي الأردني.