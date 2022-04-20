أردوغان: العلاقات مع إسرائيل للدفاع عن "القضية الفلسطينية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الهدف من العلاقات مع إسرائيل "الدفاع عن القضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الأربعاء.

وقال أردوغان أمام كتلته في البرلمان التركي: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر"، حسب تعبيره.

وأشار أردوغان إلى العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفقا لمعايير تعاملها مع دول الأمم المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه وفاء أنقرة بالتزاماتها الدينية والتاريخية.

وقال الرئيس التركي إن "تركيا تعبر علانية عن حساسيتها تجاه وضع القدس وخصوصية المسجد الأقصى لكل مسؤول أو زعيم سياسي وديني في إسرائيل"، حسب قوله.