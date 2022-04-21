ظهور جديد لتركي آل الشيخ ومغردون يعلقون على "اللحية والشيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ترك يآل الشيخ، في الحلقة الختامية من برنامج "عطر الكلام"، حيث كرم الفائزين بالمسابقة التي استمرت 3 أعوام بمشاركة 40 ألف شخص في الأذان وقراءة القرآن، وظهر وقد كسا الشيب جزءا من لحيته.

ونشر آل الشيخ صورا مع الفائزين والشيوخ الذين أشرفوا على هذه المسابقة ومن ضمنهم الشيخ عادل الكلباني، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ولاحظ بعض المعلقين ظهور الشيب بشكل واضح على لحية آل الشخي التي يبدو أنه قرر أن يطلقها لتصبح أطول مما كانت عليه سابقا.

@Turki_alalshikh شاب الشعر يبو ناصر

وقد كان هذا الظهور الأول لتركي آل الشيخ منذ فترة، إذ كان قد نشر قبل مدة بسيطة تغريدات حول "الرحيل" أثارت قلق محبيه ومتابعيه.