دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – روى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قصة نجاته من عملية سلب على يد قطاع طرق في اليمن، مشيرا إلى أن تعامله معهم بمنطق "العروبة" جعلهم يغيرون تعاملهم معه.

وقال آل جابر في برنامج "الليوان" مع عبدالله المديفر: "كنت في إجازة في المملكة ودخلت إلى المنفذ اليمني وكان سائق السفارة بانتظاري فأعطاني رشاشي وقال إن طريق حجة أسرع من طريق الحُديدة فقلت له لنسلك طريق حجة"، حسب قوله.

وأضاف السفير السعودي في اليمن قائلا: "صادفنا مطبا كبيرا أجبر السائق على إيقاف السيارة بشكل كامل وعندما وقف دخل علينا 5 رجال معهم رشاشات وضعوها على رؤوسنا".

وأضاف آل جابر قائلا: "فتحت زجاج النافذة وقلت لهم: خير إن شاء الله... فقالوا: أعطنا ما لديك من نقود ورشاشك ولا تقاوم لأنك إذا قاومت سنقتلك أو نأسرك وناخذ سيارتك وكل ما معك... فقلت: ما طلبتموه بسيط لكن هل أنتم عرب؟ فقالوا: نحن أصل العرب... فقلت: والنعم ولكن أصل العرب حسبما أعلم منذ القدم أن الضيف يُطرد بالقوة من أجل يدخل إلى البيت ليتناول طعام العشاء فتوقعت أنكم تريدون أن تعشوني"، حسب قوله.

وأردف السفير السعودي في اليمن: "فقالوا: أنت غلبتنا... والله لتتناول طعام العشاء معنا ولن نسلبك وتغيروا فعلا... هؤلاء العرب الأقحاح اضطرتهم الظروف الاقتصادية والظروف المعيشية لارتكاب مثل هذا الخطأ وأصبحنا أصدقاء وساعدتهم بما أستطيع لحصولهم على حياة أفضل... لكن الجميل في الأمر أن هؤلاء العرب الأقحاح عندما تعاملنا معهم بمنطق العروبة كان لديهم تفاعل إيجابيوكبير جدا ولله الحمد"، على حد تعبيره.