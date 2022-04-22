لماذا قًتل علي عبدالله صالح؟.. سفير السعودية باليمن يجيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن على سؤال حول لماذا قُتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ملقيا الضوء على دور إيران في ذلك.

لماذا قُتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح؟... السفير السعودي في اليمن يُجيب @almodifer #محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر ⠀ https://t.co/diskkXa6k9

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير على قناة روتانا خليجية حيث قال: "الحوثيون امتدادا لقتل النظام الإيراني للقادة العرب، هذا ليس أول قائد عربي يقتله الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني، للأسف عن طريق أيدي عربية – قتلوا قبله رفيق الحريري في لبنان.."

وتابع آل جابر قائلا: "الرئيس علي عبدالله صالح وقف شجاع حاول هو أن يدخل مع الحوثيين ويردهم للسلام ويكون لهم دور في مستقبل اليمن وهو معهم واعترف لهم بأنهم قوة سياسية لكنهم رفضوا في الحقيقة واستمروا في تفكيك الاتفاق الذي كان بينهم وصافح صالح الصماد الرئيس علي عبدالله صالح.."

وأضاف: "هو (علي عبدالله صالح) لا يريد للنظام الإيراني يسيطر على اليمن، هو رجل عروبي أصيل حريص على ثورة بلاده والتضحيات التي قدمها هو وشعبه، الحوثيون قتلوه حتى يقتلون الإرادة اليمنية.."