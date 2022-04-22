دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت تركيا القائم بالأعمال العراقي في أنقرة، الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج، بعد اعتراض بغداد على عمليات عسكرية تركية "استفزازية" على الأراضي العراقية.

ويأتي ذلك بعد إجراءات مماثلة من وزارة الخارجية العراقية التي استدعت السفير التركي في بغداد، علي كوناي، خلفية عمليات برية وجوية أطلقتها تركيا في شمال العراق، الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن العمليات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول، قدمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في أنقرة، نازدار إحسان شيرزاد، على خلفية التصريحات العراقية الرسمية بشأن عملية "المخلب - القفل".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بلغيتش، إن التصريحات "أزعجت أنقرة".

كانت وزارة الخارجية العراقية دعت تركيا، الأربعاء، إلى "الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية"، ونفت صحة ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود تنسيق بين البلدين بشأن العمليات.