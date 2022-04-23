دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غرق مركب يحمل على متنه عشرات المهاجرين، السبت، في نطاق ميناء طرابلس شمالي لبنان، حسبما أفاد الصليب الأحمر اللبناني.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، في حسابه عبر تويتر: "غرق زورق وعلى متنه حوالي ٦٠ شخصًا. وجّه الصليب الأحمر اللبناني ٧ سيارات إسعاف الى ميناء طرابلس".

ودفع الصليب الأحمر بثلاث سيارات إسعاف إضافية إلى الميناء.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية: "غرق أحد القوارب في البحر بعد خروجه بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون وكان على متنه ما يقارب الـ 60 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة أن الجيش اللبناني أنقذ 17 شخصًا ونقلهم إلى حوض المرفأ، إضافة إلى جثة طفلة.

في حين لا يزال هناك أكثر من 27 شخصًا يعتبروا في عداد المفقودين، بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، قوله إن "القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة قد توجهت باتجاه جزيرة الفنار - الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصًا، أثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا".

وأضاف مدير المرفأ أنه يجري التنسيق بين مسؤولي النقل والجيش للتنسيق والمساعدة لإنقاذ الناجين مع توفير التسهيلات والإمكانيات للصليب الأحمر.