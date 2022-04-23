أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن تركيا أغلقت المجال الجوي أمام جميع الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تقل جنودًا من روسيا إلى سوريا، بالتشاور مع موسكو، حسب ما نقلته إذاعة وتلفزيون تركيا (TRT).

قبل زيارته لأوروغواي، قال تشاووش أوغلو للصحفيين: "لقد أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى الطائرات المدنية التي تحمل جنودًا إلى سوريا. أعطينا الإذن لمدة ثلاثة أشهر، وكان لديهم الإذن حتى أبريل/ نيسان. كما أخبر رئيسنا (فلاديمير) بوتين. ثم بعد ذلك. توقفت الرحلات الجوية".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نواصل عملية الحوار، سواء في مونترو أو في قضايا أخرى".